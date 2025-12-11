В ЭИСИ обсудили значение подвига и героизма для россиян

Россияне стремятся сохранить и умножить живую традицию служения родине. Об это в ходе круглого стола «Россия – страна героев» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил заместитель гендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ Никита Сетов.

В начале дискуссии он привел данные ВЦИОМ: для 52% россиян главный герой — военнослужащий, для 45% — врач или медработник, для 40% — спасатель МЧС.

Как подчеркнул руководитель группы партнёрских коммуникаций фонда «Общественное мнение» Роман Бумагин, уважение к героизму стало российской традицией. Он напомнил, что «Бессмертный полк», начавшийся как личная инициатива, превратился в общенациональное движение, формирующее историческую преемственность.

«Общество видит преемственность между героизмом времён Великой Отечественной войны и подвигом сегодняшних защитников. Поддержку участникам СВО выражают 77% граждан», — подчеркнул Бумагин.

Губернатор ЕАО Мария Костюк отметила, что проект «Время Героев» открывает ветеранам путь в госуправление и социальные инициативы. По её словам, выпускники программы за год становятся конкурентоспособными даже перед опытными чиновниками.

В свою очередь, Герой РФ, начальник штаба «Юнармии» Владислав Головин подчеркнул, что прямое общение подростков с ветеранами — мощнейший стимул для выбора профессии, в том числе в армии.

«Сегодня важно, чтобы сами ветераны были вовлечены в воспитательный процесс. Иногда они стесняются, но детям это очень интересно — они задают прямые вопросы», — сказал он.

Зампред движения «Волонтеры-медики» Данил Абубакиров сообщил о запуске всероссийской программы по сохранению памяти и поддержке медработников в зоне СВО.

Участник СВО, член ОП РФ Максим Григорьев напомнил, что военное добровольчество «помогает объединить общество».

«Служение Отечеству является, с одной стороны, нравственным ориентиром, с другой — содержанием каждодневного труда многих наших соотечественников. Служение — ключевая характеристика российского народа», — подчеркнул в заключении политолог Владимир Шаповалов.