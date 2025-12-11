В Эрмитаже выступили в защиту задержанного в Польше сотрудника

Российский археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, задержанный на прошлой неделе в Польше, соблюдал все международные нормы проведения археологических раскопок, как юридические, так и этические. Об этом заявили в пресс-службе Эрмитажа, передает РИА Новости.

Отмечается, что ученый получал разрешение на проведение раскопок в Крыму от государственных органов исполнительной власти, сначала Украины, а потом и России.

В пресс-службе добавили, что все археологические выезды Бутягина оформлялись приказами по Государственному Эрмитажу и договорами, а обнаруженные реликвии передавались Восточно-Крымскому историко-культурному музею-заповеднику.

11 декабря радиостанция RMF FM сообщила, что польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего раскопки в Крыму. Это произошло на прошлой неделе, когда россиянин направлялся из Нидерландов на Балканы. Он проводил серию лекций в Европе.

Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию. Преступление, в совершении которого обвиняется Бутягин, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

Ранее в МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом ученого Бутягина.