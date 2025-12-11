На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом ученого Бутягина

Захарова: арест петербургского археолога Бутягина не останется без последствий
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия надеется, что в Польше осознают всю абсурдность обвинений, выдвинутых Украиной в адрес задержанного в Варшаве российского ученого Александра Бутягина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Дипломат уточнила, что Бутягин обвиняется украинскими властями в уничтожении культурного наследия в ходе археологических раскопок в Крыму.

Захарова подчеркнула, что такие «политизированные акции» не имеют перспектив и не останутся без последствий, и в Польше должны этого понимать.

Представитель МИД добавила, что сотрудники российского посольства в Варшаве посетили Бутягина и общаются с его адвокатом, который обжалует решение суда о временном аресте.

11 декабря радиостанция RMF FM сообщила, что польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего раскопки в Крыму. Это произошло на прошлой неделе, когда россиянин направлялся из Нидерландов на Балканы. Он проводил серию лекций в Европе.

Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию. Преступление, в совершении которого обвиняется Бутягин, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

Ранее в Кремле заявили, что задержание российского ученого в Польше является правовым произволом.

