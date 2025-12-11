На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог предупредила об опасности стремления к правильному питанию

Психолог Девятка: стремление к правильному питанию может перерасти в РПП
true
true
true
close
Okrasiuk/Shutterstock/FOTODOM

Порой соблюдение правильного питания может перерасти в самоистязание, которое со временем приведет к развитию расстройств пищевого поведения (РПП), дефициту питательных веществ и ухудшению психического здоровья. Об этом RT рассказала психолог Анна Девятка.

По словам специалиста, при правильном питании человек должен получать достаточное количество калорий для хорошего самочувствия, продуктивности и позитивного настроения. Однако сегодня в обществе такой подход начал ассоциироваться с жесткими ограничениями и погоней за худобой, отметила психолог.

Она предупредила, что когда стремление к правильному питанию становится экстремальным, оно перерастает в расстройство пищевого поведения, на фоне которого человек перестает чувствовать сытость и воспринимает еду как угрозу. В результате есть риск впасть в циклы ограничений и срывов.

«В этот момент важно обращаться к психологу или к психиатру, потому что компульсивное переедание, анорексия, булимия — это психиатрические диагнозы», — объяснила эксперт.

Помимо этого, психолог отметила, что некоторые магазинные блюда, позиционируемые как «здоровые», на самом деле бывают калорийными и малопитательными. Употребление такой пищи лишь усиливает стресс.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого объяснила, что наладить пищевые привычки и справиться с расстройством пищевого поведения поможет режим питания. По ее словам, в день у человека должно быть три основных приема пищи и примерно один-два перекуса. При этом эксперт призвала не бояться жиров и углеводов, потому что они нужны организму, как и белки.

Ранее врач объяснила, как отношения с матерью связаны с пищевыми расстройствами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами