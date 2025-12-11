Психолог предупредила об опасности стремления к правильному питанию

Порой соблюдение правильного питания может перерасти в самоистязание, которое со временем приведет к развитию расстройств пищевого поведения (РПП), дефициту питательных веществ и ухудшению психического здоровья. Об этом RT рассказала психолог Анна Девятка.

По словам специалиста, при правильном питании человек должен получать достаточное количество калорий для хорошего самочувствия, продуктивности и позитивного настроения. Однако сегодня в обществе такой подход начал ассоциироваться с жесткими ограничениями и погоней за худобой, отметила психолог.

Она предупредила, что когда стремление к правильному питанию становится экстремальным, оно перерастает в расстройство пищевого поведения, на фоне которого человек перестает чувствовать сытость и воспринимает еду как угрозу. В результате есть риск впасть в циклы ограничений и срывов.

«В этот момент важно обращаться к психологу или к психиатру, потому что компульсивное переедание, анорексия, булимия — это психиатрические диагнозы», — объяснила эксперт.

Помимо этого, психолог отметила, что некоторые магазинные блюда, позиционируемые как «здоровые», на самом деле бывают калорийными и малопитательными. Употребление такой пищи лишь усиливает стресс.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого объяснила, что наладить пищевые привычки и справиться с расстройством пищевого поведения поможет режим питания. По ее словам, в день у человека должно быть три основных приема пищи и примерно один-два перекуса. При этом эксперт призвала не бояться жиров и углеводов, потому что они нужны организму, как и белки.

