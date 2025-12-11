В Институте археологии РАН отреагировали на задержание Бутягина в Польше по запросу Киева

Задержание в Польше археолога Эрмитажа Александра Бутягина абсурдно, такие действия не характерны для научного сообщества. Об этом заявил ТАСС директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров.

«Мы сталкиваемся с очень недружественной, неакадемической реакцией, когда люди преследуются за свою научную деятельность. Совершенно абсурдная ситуация», — сказал он.

По его словам, в научном, академическом мире всегда существовали добрые отношения между исследователями, однако «Польша ломает эту традицию».

До этого в польской прокуратуре сообщили, что на Украине, которая добивается экстрадиции археолога, Бутягину может грозить до 10 лет лишения свободы.

На прошлой неделе в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом ученого Бутягина.