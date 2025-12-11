В Казани продлили арест фигуранту дела о нападении на жену бизнесмена

Суд в Казани продлил арест обвиняемому в покушении на Ирину Шевыреву

Советский районный суд Казани продлил арест фигуранту дела о покушении на Ирину Шевыреву Бурихону Хамидову. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

«Суд продлил Хамидову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 февраля», — сказал собеседник агентства.

В октябре Шевырева привезла дочь на первый урок, после чего получила несколько ударов ножом в шею и грудь — нападение, по версии следствия, совершил Рифат Султанов. Он действовал вместе с сообщником Бурихоном Хамидовым. После резонанса напавший покинул Россию и был задержан в Таджикистане по информации российских силовиков.

Следствие полагает, что заказчиком нападения выступила именно семья Шевыревых через сотрудника охраны компании Булата Галлямова, который якобы подыскал исполнителей. Муж пострадавшей Иван Шевырев отрицал причастность к нападению, заявив, что переживает за состояние супруги. Подробности нападения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужа Ирины Шевыревой, на которую напали с ножом, отпустили из-под стражи.