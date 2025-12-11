На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казани продлили арест фигуранту дела о нападении на жену бизнесмена

Суд в Казани продлил арест обвиняемому в покушении на Ирину Шевыреву
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Советский районный суд Казани продлил арест фигуранту дела о покушении на Ирину Шевыреву Бурихону Хамидову. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

«Суд продлил Хамидову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 февраля», — сказал собеседник агентства.

В октябре Шевырева привезла дочь на первый урок, после чего получила несколько ударов ножом в шею и грудь — нападение, по версии следствия, совершил Рифат Султанов. Он действовал вместе с сообщником Бурихоном Хамидовым. После резонанса напавший покинул Россию и был задержан в Таджикистане по информации российских силовиков.

Следствие полагает, что заказчиком нападения выступила именно семья Шевыревых через сотрудника охраны компании Булата Галлямова, который якобы подыскал исполнителей. Муж пострадавшей Иван Шевырев отрицал причастность к нападению, заявив, что переживает за состояние супруги. Подробности нападения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужа Ирины Шевыревой, на которую напали с ножом, отпустили из-под стражи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами