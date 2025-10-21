Мужа Ирины Шевыревой, на которую напали с ножом, отпустили из-под стражи

Супруга Ирины Шевыревой, на которую напали с ножом в Казани, Ивана, отпустили из-под стражи. Об этом пишет газета «Вечерняя Казань», ссылаясь на источник.

»Следственный комитет освободил Ивана Шевырева — мужа 34-летней Ирины Шевыревой, на которую напали с ножом на Восстания в Казани», — говорится в материале.

По делу о покушении на 34-летнюю Ирину Шевыреву возле гимназии в Казани уже задержали пятерых человек, включая свекра пострадавшей — основателя компании «Волга-Автодор» Станислава Шевырева. По данным следствия, предполагаемые исполнители — Рифат Султанов и Бурихон Хамидов — отслеживали маршрут и график движения женщины, маскируясь под мотоциклистов с экипировкой и шлемами.

14 октября Ирина Шевырева привезла дочь на первый урок, после чего получила несколько ударов ножом в шею и грудь — нападение, по версии следствия, совершил Султанов. После резонанса он покинул Россию и был задержан в Таджикистане по информации российских силовиков.

Следствие полагает, что заказчиком нападения выступила именно семья Шевыревых через сотрудника охраны компании Булата Галлямова, который якобы подыскал исполнителей. Сам Иван Шевырев отрицал причастность к нападению, заявив, что переживает за состояние супруги. Подробности нападения — в материале «Газеты.Ru».

