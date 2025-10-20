Мужчина в шлеме изрезал женщину утром у школы. Известный бизнесмен арестован за покушение на сноху

Суд в Казани арестовал на два месяца предпринимателя Станислава Шевырева, которого обвиняют в организации покушения на свою собственную сноху. Утром 14 октября на женщину напал мужчина в мотоциклетном шлеме и нанес ей множество ножевых ранений. Проходящего по тому же делу мужа пострадавшей, Ивана Шевырева, суд не стал отправлять в СИЗО, но продлил срок его задержания на 72 часа для сбора следствием дополнительных доказательств. Предполагаемый киллер задержан, он дал показания. Получившая ножевые ранения женщина находится в больнице. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Советский суд Казани отправил под арест до 14 декабря 55-летнего предпринимателя Станислава Шевырева по обвинению в организации покушения на жену своего сына — 34-летнюю Ирину Шевыреву. Женщина получила тяжелые ножевые ранения и была госпитализирована в прошлый вторник, 14 октября.

Как сообщает «Коммерсантъ», на заседании суда представитель Следственного комитета настаивал на заключении в СИЗО и мужа пострадавшей — Ивана Шевырева. Следователь отметил, что финансовое положение подозреваемого позволяет уехать за пределы России и он может скрыться от правоохранительных органов. Представитель прокуратуры согласилась с этим лишь частично и попросила суд продлить задержание подозреваемого на трое суток, чтобы у силовиков было время собрать дополнительную доказательную базу. Ее ходатайство было удовлетворено. Оба подозреваемых, отец и сын, свою вину категорически отрицают.

Покушение

Покушение на Ирину Шевыреву произошло рано утром 14 октября, когда она на автомобиле привезла дочь в гимназию. Отпустив ребенка в школу, она собиралась ехать по делам дальше, но в этот момент к ней подошел неизвестный мужчина, нанес несколько ударов ножом в шею и грудь, после чего скрылся на электровелосипеде.

Женщина оказала киллеру сопротивление — что, как считает следствие, и спасло ей жизнь.

По сообщению портала inkazan.ru, уже раненая, она смогла позвонить свекрови, которая вызвала экстренные службы. Через десять минут на место происшествия примчался ее муж Иван. Он встретил врачей, привел их к месту ЧП и сам на руках занес супругу в карету скорой помощи . Из-за сильной кровопотери пострадавшая была в тяжелом состоянии, ее сразу стали готовить к операции.

Нападавшего по имени Рифат Султанов вскоре вычислили и задержали, хотя к этому времени он успел уехать на свою родину, в Таджикистан. Его экстрадировали в Россию, сейчас он в СИЗО, где дал признательные показания. Он действовал вместе с сообщником Бурихоном Хамидовым, который тоже арестован.

Как сообщает inkazan.ru, на допросе Султанов заявил, что ему и подельникам обещали 50 млн рублей за убийство Шевыревой . Предварительно ему выплатили аванс — чуть более миллиона рублей, еще около миллиона дали на расходы по наблюдению и организации убийства.

Telegram-канал Baza со ссылкой на жителей дома, возле которого произошло покушение, отмечает, что наблюдение за Ириной Шевыревой велось с начала сентября: подозрительные люди подъезжали на мотоцикле и по несколько часов сидели в кустах.

«Завтра я окажусь голубым людоедом»

По версии следствия, организатором неудавшегося убийства был свекр пострадавшей, глава фирмы «Волга-Автодор» Станислав Шевырев. Издание «Вечерняя Казань» со ссылкой на источник сообщает, что вероятной причиной покушения мог стать возможный развод Ирины Шевыревой с сыном Станислава Шевырева Иваном. «Заказав» убийство женщины, Шевырев-старший якобы пытался не допустить вывода многомиллионных активов из семейного круга.

Свою вину он категорически отрицает.

«То, что я сейчас прочитал, это какой-то бред. Там и велосипед, и Булат собирается соблазнить мою сноху. Я не понимаю, завтра я, наверно, голубым буду, людоедом, детей начну есть. Я не понимаю, каждый раз что-то новое», — заявил бизнесмен.

Адвокат подозреваемого Ильдар Нуриахметов отметил, что доказательств, кроме показаний предполагаемого киллера и его сообщника, в материалах дела нет.

Станислав Шевырев — известный в Татарстане бизнесмен, основатель и глава фирмы «Волга-Автодор», за последние несколько лет компания выиграла несколько тендеров на десятки миллиардов рублей.