На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мальчик провалился под лед и не выжил в Оренбуржье

В Оренбуржье ребенок провалился под лед и не выжил
true
true
true
close
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбуржье мальчик не выжил, провалившись под лед на реке. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает UTV.

Инцидент произошел на реке Тирис вблизи моста Перовского в городе Абдулино. Из воды вытащили мальчика в возрасте приблизительно восьми лет — ребенок не выжил.

В настоящее время идут поиски девочки, которая, предположительно, также провалилась под лед. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Спасатели призвали родителей не допускать игр детей у водоемов в период ледостава.

До этого пенсионера 1949 года рождения, который числился пропавшим без вести, нашли вмерзшим в лед на реке в Новосибирске. Дата и время случившегося с пожилым мужчиной в данный момент устанавливаются.

Ранее на Байкале автомобиль ушел под лед и попал на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами