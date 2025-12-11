Мальчик провалился под лед и не выжил в Оренбуржье

В Оренбуржье ребенок провалился под лед и не выжил

В Оренбуржье мальчик не выжил, провалившись под лед на реке. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает UTV.

Инцидент произошел на реке Тирис вблизи моста Перовского в городе Абдулино. Из воды вытащили мальчика в возрасте приблизительно восьми лет — ребенок не выжил.

В настоящее время идут поиски девочки, которая, предположительно, также провалилась под лед. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Спасатели призвали родителей не допускать игр детей у водоемов в период ледостава.

До этого пенсионера 1949 года рождения, который числился пропавшим без вести, нашли вмерзшим в лед на реке в Новосибирске. Дата и время случившегося с пожилым мужчиной в данный момент устанавливаются.

Ранее на Байкале автомобиль ушел под лед и попал на камеру.