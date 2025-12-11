В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за наводнений

Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений введен на территории штата Вашингтон в США. Об этом в соцсети X сообщил губернатор штата Боб Фергюсон.

По его словам, около 100 тысяч жителей штата могут быть эвакуированы. Он отметил, что ситуация в штате нестабильна.

«Я подписал постановление о вводе режима чрезвычайной ситуации во всем штате в ответ на разрушительные наводнения, произошедшие в нашем штате на этой неделе», — написал Фергюсон.

Телеканал ABC сообщал, что более 9 миллионов американцев находятся в районе возможного наводнения.

В июле в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

Ранее в Нью-Мексико объявили режим ЧС из-за наводнения.