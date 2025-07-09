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В одном из штатов объявили чрезвычайную ситуацию из-за наводнения

CBS: в Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за наводнения
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Steven Senne/AP

Национальная метеорологическая служба США объявила в штате Нью-Мексико чрезвычайную ситуацию из-за внезапного наводнения. Об этом сообщило CBS News.

По данным службы, за короткое время в штате выпало от четырех до шести сантиметров осадков. Не обошлось без жертв. Так, в городе Линкольн отца и его двоих детей смыло потоком воды, в результате чего они получили несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что река в Альбукерке вышла из берегов, устроив в городе наводнение.

«Держитесь подальше от реки! Ищите возвышенности!» — призвала метеорологическая служба.

В городе Руидосо стремительный поток воды начал сдвигать постройки. В соцсетях появились кадры плывущих по реке домов.

6 июля президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас. По словам политика, эта мера позволит незамедлительно выделить для наиболее пострадавшего от наводнения района необходимые ресурсы. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

На этой неделе в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

Ранее экс-мэр Нью-Йорка обвинил власти США в отрицании изменения климата после наводнения в Техасе.

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