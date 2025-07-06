Число погибших от наводнений в Техасе возросло

Число погибших в результате масштабных наводнений в американском штате Техас возросло уже как минимум до 50 человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные данные местных властей.

По последней информации, основные потери приходятся на три округа: в округе Керр погибли 43 человека, в округе Тревис — четыре, а в округе Бернет — три человека.

В пострадавшие районы прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию в нескольких городах округа Керр из-за продолжающегося бедствия.

По оценкам телеканала, угроза наводнения сохраняется для более чем 500 тысяч жителей региона. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата задействуют все доступные ресурсы для борьбы со стихией, включая подразделения национальной гвардии.

В центральной части штата Техас в США произошло сильное наводнение. Число погибших может еще расти, поскольку в пострадавшем регионе ожидаются новые дожди.

В зоне подтопления находится частный христианский лагерь Mystic. В результате разгула стихии на его территории пропали без вести 23 девочки. Сейчас по меньшей мере 14 вертолетов, 12 беспилотников и более 500 человек из различных подразделений спасают взрослых и детей с деревьев возле лагеря. Национальная метеослужба опубликовала предупреждение о возможном наводнении в четверг днем.

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