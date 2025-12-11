Все самолеты, ушедшие на запасной аэродром в Пулково, отправлены в Москву

Все самолеты с запасного аэродрома в Пулково отправлены в Москву

Все самолеты, приземлившиеся на запасной аэродром в Пулково, отправлены обратно в Москву. Об этом сообщил главный операционный директор воздушной гавани Павел Кушниренко.

«На 12:00 мск в аэропорты московского авиационного узла отправлены 12 рейсов,» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Кушниренко также отметил, что пассажиры в том числе были отправлены в Москву наземным транспортом.

Из-за ночной массированной атаки беспилотников на Москву, 16 рейсов ранее были отправлены в Пулково. По информации Минобороны России, силы противовоздушной обороны в период с 23:00 мск до 7:00 мск уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

Из-за закрытого неба, столичные аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов.

Ранее на подлете к Москве уничтожен еще один беспилотник.