В России предложили расширить налоговые льготы для некоторых граждан

В России необходимо ввести налоговые льготы для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект в Госдуму внес председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает 360.ru.

Пенсионеров депутат предложил полностью освободить от НДФЛ в случае, если их доходы ниже полуторакратного прожиточного минимума. Для людей преклонного возраста с более высоким доходом (выше 1,5 прожиточного минимума) он предложил сделать скидку на НДФЛ в 50%, а для предпенсионеров – в 70%.

Важность своей инициативы депутат объяснил тем, что сегодня работающие предпенсионеры и пенсионеры вынуждены уплачивать налог в 13% от и без того небольшой зарплаты. Утверждение таких мер поддержки, по его мнению, поможет улучшить материальное положение пожилых россиян.

Напомним, в России некоторые категории граждан могут воспользоваться налоговыми льготами. Как уточнял адвокат адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Владислав Живаев, такие меры поддержки предусмотрены. Кроме того, есть ряд дополнительных льгот, которые устанавливаются регионами. Например, в случае со ставками и льготами по транспортному налогу есть как федеральные нормы, так и нормы на уровне субъектов, отметил адвокат.

Ранее в Госдуме призвали не «провоцировать» россиян страшилками о нищей старости.