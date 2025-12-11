В Госдуме призвали не «провоцировать» россиян страшилками о нищей старости

Заявление о грозящей россиянам пенсии ниже прожиточного минимума только вредят – они дезориентируют россиян и повышают градус социальной напряженности, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с НСН он призвал не вносить сумбур такими страшилками, подчеркнув, что даже если пенсионеру не хватает баллов, то ему дополнят выплату до уровня прожиточного минимума в регионе.

Депутат отметил, что многие россияне не оценивают новости критически и не погружаются в них, делая выводы на основе заголовков. В результате это приводит к росту напряженности в обществе, заявил он и призвал «прекратить вносить сумбур и провоцировать граждан».

«Заявления, что у нас пенсия не дотягивает до прожиточного минимума – это вольные измышления, которые дезориентируют людей, так как у нас пенсионное законодательство содержит норму, в соответствии с которой любому неработающему пенсионеру в России, какая бы у него ни была маленькая страховая или социальная пенсия, обеспечивается ежемесячный прожиточный минимум через доплату из бюджета», — подчеркнул Нилов.

Он также напомнил, что помимо основных выплат есть ряд льгот – например, доплаты инвалидам. Для тех, у кого к старости нет баллов и стажа, существует социальная пенсия. А что касается страховой пенсии, то она зависит от количества накопленных баллов, причем даже если их вдруг не хватает, то с помощью дополнительных надбавок выплаты доведут до размера прожиточного минимума региона, подчеркнул депутат.

В то же время он поддержал мнение о том, что система пенсионных коэффициентов далека от идеальности. Так, например, перерасчет производят в августе, а любой работающий пенсионер может получить максимум 10 баллов. Но при этом у работающих пенсионеров, вне зависимости от того, сколько баллов они накопили, для перерасчета используется только три – это, по мнению Нилова, несправедливо. Также он привел в пример ситуацию с работником сельской местности. Если после реформы территория изменила статус, то даже проработав там всю жизнь, пенсионер теряет право на повышенную фиксированную надбавку к пенсии как человек, занимавшийся сельским хозяйством.

«Эти вопросы мы постоянно обсуждаем, есть законопроекты на эту тему», — заключил парламентарий.

Напомним, накануне финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова рассказала «Газете.Ru», что формальный минимум накопленных пенсионных баллов — 30 ИПК — не обеспечивает даже прожиточного минимума. Россиянам нужно самим создавать финансовую подушку безопасности к старости, подчеркнула она. По словам финансиста, стратегия должна быть та, где человек сам формирует капитал, сам создает подушку безопасности, сам строит свое будущее — не баллами, а решениями.

Ранее в Госдуме предупредили, что нынешней молодежи грозит нищая старость.