Учительницу музыки будут судить за совращение 14-летнего школьника

В США учительница музыки надругалась над 14-летним подростком
Police Department

В США бывшая учительница музыки из штата Коннектикут призналась в совращении несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает WFSB.

Пострадавший рассказал родителям о произошедшем, когда ему исполнилось 25 лет. Семья обратилась в полицию. По данным следствия, учительница музыки Сиара Пикар начала совращать ученика, когда ему было 14 лет. Связь между ними продолжалась около трех лет.

В августе этого года женщину впервые допросили. Первоначально она отрицала обвинения, но позже признала, что была знакома с бывшим учеником, и их отношения со временем стали «слишком откровенными». При этом она утверждала, что вступила с ним в интимную связь только после того, как он поступил в колледж.

В начале декабря Пикар добровольно сдалась полиции. Ей предъявлены обвинения по пяти эпизодам сексуальных отношений с несовершеннолетним. Бывшая учительница была отпущена под залог. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 16 декабря.

Ранее учитель совращал ученицу через Google Документы и насиловал прямо в классе.

