Россиян предупредили об опасности злоупотребления алкоголем в Новый год

Врач Копылов: злоупотребление алкоголем вызывает синдром праздничного сердца
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

В новогодние праздники многие россияне посещают корпоративы и различные застолья, во время которых злоупотребляют алкоголем. Однако важно помнить, что такие напитки оказывают негативное влияние на здоровье организма, в том числе и сердца. Об этом в разговоре с kp.ru предупредил профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

«У врачей есть специальный термин: синдром праздничного сердца. Это сбои в работе сердечно-сосудистой системы, которые вызваны главным образом чрезмерным употреблением алкоголя», — рассказал специалист.

Он отметил, что такой синдром особенно опасен для пациентов, страдающих гипертонией, проблемами коронарных артерий и ишемической болезнью сердца. Однако и полностью здоровые люди зачастую имеют скрытое сужение сосудов к 40-45 годам. По словам врача, также ситуацию усугубляют ночное апноэ и наличие лишнего веса.

Кардиолог объяснил, что нарушение ритма поможет определить внезапное, частое и неритмичное сердцебиение. Помимо этого, столкнувшиеся с такой проблемой могут ощущать одышку, слабость, головокружение и давящую боль в области груди.

Врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что во время новогодних праздников нужно придерживаться правильного режима питания, чтобы не нанести серьезный вред здоровью. После «небольшого послабления» в новогоднюю ночь важно начать сокращать калорийность блюд и чаще двигаться, а также не злоупотреблять алкоголем.

Ранее диетолог назвала альтернативы тяжелым блюдам на Новый год.

