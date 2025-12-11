На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог назвала альтернативы тяжелым блюдам на Новый год

Врач Стародубова: тяжелые новогодние салаты можно заменить блюдами из овощей
Alena_Kos/Shutterstock/FOTODOM

Полезной альтернативой тяжелой еде на Новый год могут стать блюда из овощей и фруктов. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

«Хорошей альтернативой новогодним сладостям, салатам с майонезной заправкой, нарезкам из колбасных изделий и копченостей и другим блюдам с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров могут стать блюда из овощей, зелени, фруктов и ягод», — отметила специалист.

По ее словам, зимой особенно полезны будут морковь, тыква, чеснок, свекла, капуста, редька, а также яблоки, гранат, сливы и цитрусовые. Однако экзотические фрукты нужно есть с особой осторожностью, особенно детям и людям с аллергией.

Диетолог также добавила, в растительных маслах и орехах большое содержание омега-3 и минералами, полезных для здоровья сердца. Эти продукты можно использовать в качестве замены майонеза. Однако важно помнить, что орехи — высококалорийный продукт, дневная норма которого составляет 20-30 граммов.

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок до этого предупредилпредупредил, что на новогоднем столе каждый год появляются напитки и блюда, являющиеся «провокаторами» настоящей аллергии, а также псевдоаллергической реакции. По его словам, главными «провокаторами» раздражения являются спиртные напитки.

Ранее стало известно, что выбор новогодних блюд может говорить о нехватке определенных витаминов.

