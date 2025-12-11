На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителей призвали оградить подростков от спиртного на Новый год

Врач Головчанская: родителям стоит пристально следить за детьми на Новый год
Shutterstock

За новогодним столом родители не всегда контролируют поведение подростков, которые могут употребить алкоголь. Поэтому матерям и отцам даже в праздники следует внимательно следить за своими детьми. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

По ее словам, переедание и спиртное могут сильно навредить здоровью растущего человека.

«В целом, сама возрастная категория подростков — это группа риска. <...> В этот период они испытывают повышенную чувствительность к вознаграждению, находятся в поиске ощущений, для них характерны импульсивность и сниженный самоконтроль, что способствует более активному участию в рискованном поведении, включая начало употребления алкоголя», — отметила специалист.

Telegram-канал Baza до этого сообщил, что школьники начали массово скупать шоколадные конфеты с крепким алкоголем на маркетплейсах.

По информации журналистов, подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отмечает издание, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие.

Ранее россиян предупредили об опасности безалкогольных вина и пива.

