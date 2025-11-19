Россиян предупредили об опасности безалкогольных вина и пива

Безалкогольные пиво и вино — это калорийные продукты с остаточным спиртом, которые опасны для детей, беременных, людей с ожирением и алкогольной зависимостью. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач-физиолог Александр Калюжин.

«Безалкогольные вино и пиво кажутся «полностью безопасными», потому что там почти нет спирта. Однако это обычные продукты со своими рисками. Во-первых, «безалкогольное» — не значит нулевое. Большинство таких напитков содержит до 0,5% этилового спирта. Для здорового взрослого это немного, но для детей, беременных, людей с болезнями печени и тех, кто лечится от алкогольной зависимости, даже такие дозы нежелательны», — пояснил Калюжин.

Он также обратил внимание, что производители добавляют в такие безалкогольные напитки для «насыщенности» сахар или оставляют естественные сахара винограда и солода.

«В итоге по энергетической ценности бутылка безалкогольного пива или бокал безалкогольного вина сопоставимы со сладкой газировкой. Это десятки лишних килокалорий, которые при регулярном употреблении ведут к набору массы тела, повышению уровня глюкозы и триглицеридов — жировых частиц в крови, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал врач.

Кроме того, в безалкогольных вине и пиве сохраняются продукты брожения — органические кислоты и биогенные амины.

«Биогенные амины — это вещества, которые образуются при переработке белка микроорганизмами. У чувствительных людей они вызывают покраснение кожи, головную боль, заложенность носа, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Пиво, даже безалкогольное, богато пуриновыми соединениями — веществами, из которых в организме образуется мочевая кислота. Ее избыток связан с риском подагры и камнеобразования в почках. Газ и большой объем жидкости создают нагрузку на желудок и усиливают изжогу и вздутие у людей с болезнями органов пищеварения. Наконец, психологический момент. Для подростков и людей с формирующейся или уже имеющейся зависимостью безалкогольные варианты поддерживают привычку «расслабляться» с бутылкой или бокалом и повышают риск возвращения к обычному алкоголю», — констатировал Калюжин.

