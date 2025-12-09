На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьники в России придумали новый способ покупки алкоголя

Baza: российские школьники массово скупают алкогольные конфеты на маркетплейсах
kzww/Shutterstock/FOTODOM

Школьники начали массово скупать шоколадные конфеты с крепким алкоголем на маркетплейсах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отметил канал, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие.

Наибольшую популярность у российских школьников имеют конфеты в форме груши с бренди внутри, говорится в публикации. Отмечается, что содержимого в шоколадных емкостях хватает на половину рюмки. В среднем за несколько конфет в наборе продавцы просят до двух тысяч рублей.

По словам некоторых школьников, уже после пары конфет появляются симптомы недомогания, а именно головокружение и тошнота. Вероятно, вызваны они резким алкогольным опьянением.

До этого ученые из Массачусетской больницы общего профиля в ходе исследования выяснили, что регулярное употребление больших доз алкоголя повышает риск серьезного кровоизлияния в мозг у молодых людей. Оно возникает внезапно, вызывает тяжелые повреждения и часто навсегда меняет жизнь пациентов.

Также у молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, повышается риск геморрагического инсульта, когда лопается сосуд в головном мозге. По словам ученых, половина пациентов с таким диагнозом не выживает, а около трети остаются инвалидами.

Ранее был назван неожиданный фактор развития алкоголизма.

