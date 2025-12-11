Тимур Батрутдинов объявил о поиске возлюбленной, которая родит ему детей

Тимур Батрутдинов загадал на Новый год Снегурочку, которая нарожает ему детей

Юморист Тимур Батрутдинов рассказал о своем главном новогоднем желании. Он признался «Газете.Ru», что загадал встретить Снегурочку в 2026 году, которая сможет родить ему детей.

47-летний комик на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «Октябрь» поделился, что уже придумал желание для Деда Мороза. Батрутдинов хочет встретить девушку, которая станет матерью его будущим детям.

«[Попрошу] Снегурочку нормальную для себя. Родную, чтобы детей мне нарожала», — признался артист.

Пока Тимур Батрутдинов не встретил возлюбленную, поэтому Новый год он планирует отмечать в кругу семьи. По его словам, это редкий праздник, когда ему удается увидеться с близкими и провести время с племянницами.

«Новый год для нас повод собраться всей семьей», — поделился юморист.

