Во Внуково снова ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ (Росавиация) Артем Кореняко.

По его словам, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сегодня ночью работу воздушной гавани уже приостанавливали в 00:59 мск. Позднее небо над Внуково открыли и аэропорт возобновил работу.

До этого сообщалось, что из-за массированной атаки украинских БПЛА на столичный регион, в московских аэропортах были отменены и задержаны почти 400 рейсов. Так, в Шереметьево задержаны 97 рейсов, 121 — отменен. В Домодедове задержаны 43, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20. В Жуковском задержаны 14, один рейс отменили. Несколько бортов были перенаправлены в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.