На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров похвалил стремление Трампа разрешить конфликт на Украине

Лавров: Трамп стремится решить украинский конфликт политико-дипломатически
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Президент США Дональд Трамп искренне стремится разрешить конфликт на Украине политико-дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на «круглом столе» по тематике урегулирования украинского конфликта, передает ТАСС.

«Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом», — сказал дипломат.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что никто в Европе не говорит о решении первопричин конфликта на Украине, европейские лидеры хотят только перемирия и передышки.

Администрация Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, американский президент хочет добиться урегулирования до католического Рождества (25 декабря — прим. ред.) и дал Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России объяснили оттягивание Украиной принятия мирного плана Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами