Лавров похвалил стремление Трампа разрешить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне стремится разрешить конфликт на Украине политико-дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на «круглом столе» по тематике урегулирования украинского конфликта, передает ТАСС.

«Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом», — сказал дипломат.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что никто в Европе не говорит о решении первопричин конфликта на Украине, европейские лидеры хотят только перемирия и передышки.

Администрация Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, американский президент хочет добиться урегулирования до католического Рождества (25 декабря — прим. ред.) и дал Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России объяснили оттягивание Украиной принятия мирного плана Трампа.