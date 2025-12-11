На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный маркер высокого риска болезней сердца у женщин

JAHA: риск болезней сердца повышается на 80% при миоме матки
Shutterstock

У женщин с миомой матки долгосрочный риск сердечно-сосудистых заболеваний повышен более чем на 80%. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследователи проанализировали данные 2,7 миллиона женщин в возрасте около 41 года. За испытуемыми наблюдали в течение 10 лет, фиксируя случаи инфарктов, инсультов и заболеваний периферических артерий — и сопоставляли их с наличием определенных диагнозов.

Среди таких состояний особое внимание уделили миоме матки — доброкачественной опухоли, которая к 50 годам встречается у большинства женщин и остается сравнительно мало изученной.

За время наблюдений 5,4% женщин с миомами перенесли по крайней мере одно сердечно-сосудистое событие, тогда как среди женщин без миом этот показатель составил 3%. Согласно подсчетам ученых, в целом при миоме риск сердечно-сосудистых заболеваний повышался более чем на 80%. Особенно высокой вероятность сердечно-сосудистых патологий была у женщин моложе 40 лет в этой группе риск возрастал более чем в 3,5 раза. При этом опасность сохранялась даже спустя десять лет после постановки диагноза.

По словам авторов, миомы и болезни сердца могут быть связаны общими биологическими процессами: хроническим воспалением, разрастанием гладкомышечной ткани и накоплением соединительной ткани.

Ученые подчеркивают, что результаты требуют подтверждения, но уже сейчас предполагают: диагноз миома может быть важным маркером для ранней оценки сердечного риска, даже при отсутствии других настораживающих симптомов.

Ранее врач рассказал, что частое вздутие живота может указывать на болезни сердца.

