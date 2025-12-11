На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России серьезно подорожал кроссовер Hongqi HS7

Кроссовер Hongqi HS7 подорожал в России на 110 тысяч рублей
Hongqi

В России сильно подорожала топовая версия кроссовера Hongqi HS7, сообщает портал «Автоновости дня».

«Более чем на 2% или 110 тыс. рублей — в топовой комплектации Executive подорожал семиместный флагманский кроссовер Hongqi HS7, который продается в России с конца августа. Стоимость его базовой версии Deluxe, как и у лифтбека H6, осталась прежней», — сообщает портал.

Длина кроссовера Hongqi HS7 составляет 4995 мм. Новинка отличается дизайном в стиле последних моделей бренда. У кроссовера широкая решетка радиатора, интегрированные в передний бампер узкие светодиодные фары, большой спойлер на двери багажника. В салоне на центральной консоли расположен 12,3-дюймовый монитор мультимедийной системы.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний или полный. От 0 до 100 км/час кроссовер разгоняется за 8,5 секунды.

В базовую версию входят светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, акустическое стекло, аудиосистема с 10 динамиками, электропривод багажника, трехзонный климат-контроль с системой очистки воздуха.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года.

