Найден способ снизить риск рецидива опасного вида рака

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали новый препарат гиредестрант, который может значительно снизить риск рецидива гормонозависимого рака молочной железы на ранних стадиях. Результаты исследования представлены на собрании SABCS – San Antonio Breast Cancer Symposium.

Речь идет о HR-позитивном, HER2-негативном раке груди — самой распространенной форме заболевания, которая использует женские гормоны эстрогены для роста и поэтому нередко рецидивирует даже после лечения.

В исследовании с участием более четырех тысяч пациенток новый препарат сократил вероятность повторного появления опухоли примерно на треть, а также снизил риск ее распространения в другие органы.

Наблюдение за испытуемыми длилось почти три года с начала лечения до исчезновения симптомов болезни. При применении гиредестранта пациенты реже бросали лечение из-за побочных эффектов, чем при приеме стандартных гормональных препаратов.

Гиредестрант относится к новому типу лекарств, которые не просто блокируют рецепторы эстрогена, но и разрушают их, лишая раковые клетки ключевого механизма роста. Ученые считают, что при подтверждении результатов препарат может стать самым значимым обновлением гормональной терапии за последние десятилетия.

