Найден способ снизить риск рецидива опасного вида рака

SABCS: препарат гиредестрант снижает риск рецидива опасного рака груди
Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали новый препарат гиредестрант, который может значительно снизить риск рецидива гормонозависимого рака молочной железы на ранних стадиях. Результаты исследования представлены на собрании SABCS – San Antonio Breast Cancer Symposium.

Речь идет о HR-позитивном, HER2-негативном раке груди — самой распространенной форме заболевания, которая использует женские гормоны эстрогены для роста и поэтому нередко рецидивирует даже после лечения.

В исследовании с участием более четырех тысяч пациенток новый препарат сократил вероятность повторного появления опухоли примерно на треть, а также снизил риск ее распространения в другие органы.

Наблюдение за испытуемыми длилось почти три года с начала лечения до исчезновения симптомов болезни. При применении гиредестранта пациенты реже бросали лечение из-за побочных эффектов, чем при приеме стандартных гормональных препаратов.

Гиредестрант относится к новому типу лекарств, которые не просто блокируют рецепторы эстрогена, но и разрушают их, лишая раковые клетки ключевого механизма роста. Ученые считают, что при подтверждении результатов препарат может стать самым значимым обновлением гормональной терапии за последние десятилетия.

Ранее был назван скрытый фактор риска развития рака мочевого пузыря.

