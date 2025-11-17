В России наблюдается тренд на «микропенсии» среди молодежи

HR-эксперт Зеленкова: молодежь в России все чаще уходит в «микропенсии»

Молодое поколение все чаще берет длительные перерывы от работы, предпочитая «перезагрузку» вместо карьерной гонки. HR-директор Коммуникационной группы PROGRESS Екатерина Зеленкова рассказала «Газете.Ru», почему этот тренд набирает популярность.

По словам эксперта, «микропенсии» — это новый формат отдыха, когда человек сознательно устраивает себе длительный перерыв между работами, чтобы восстановить силы, посвятить время хобби, путешествиям или обучению.

«Это своего рода мини-пенсия посреди жизни, возможность выдохнуть и заняться тем, на что обычно не хватает времени. Молодые специалисты не хотят ждать старости, чтобы начать жить для себя», — объяснила Зеленкова.

По ее словам, стремление к микропенсиям связано с выгоранием и переосмыслением ценностей.

«Поколение Z выросло в среде постоянного давления — информационный шум, высокая конкуренция. И в какой-то момент они говорят себе: «Хочу просто пожить». Это не про лень, а про осознанность. Им важно сохранять баланс и ментальное здоровье, а не просто накапливать стаж», — отметила эксперт.

При этом Зеленкова констатировала, что подобный выбор связан с рисками. Перерывы в работе могут вызывать вопросы у работодателей, особенно если они длительные или ничем не обоснованы. Однако отношение к таким «разрывам» на рынке труда постепенно меняется.

«Если человек может объяснить, зачем ему была нужна пауза и чему она его научила, это не воспринимается негативно. Напротив, после микропенсии многие возвращаются в профессию с новыми идеями и ресурсами», — подчеркнула HR-директор.

Зеленкова также добавила, что в ближайшие десятилетия именно это поколение будет составлять основную часть трудоспособного населения, и для работодателей важно понимать, что частая смена работы и перерывы между позициями станут нормой.

«Это не всегда тревожный сигнал, но важно обращать внимание на причины, по которым человек делал паузы. Многое зависит и от стратегии найма компании. Есть работодатели, которые спокойно относятся к высокой текучке и готовы брать молодых специалистов, пусть даже на короткий срок и с меньшими зарплатами. Но в долгосрочной перспективе постоянная смена кадров мешает формированию командности и корпоративной культуры», — отметила HR-директор.

Явление «микропенсий» отражает сдвиг в философии труда.

«Это не массовое бегство от ответственности, а попытка адаптироваться к перегрузкам. Особенно в креативных и IT-профессиях, где без вдохновения и эмоциональной энергии невозможно долго работать на пределе возможностей. Думаю, этот тренд будет только усиливаться», — добавила Зеленкова.

Эксперт также считает, что за идеей «жить свою жизнь» стоит стремление поколения Z наслаждаться настоящим и искать смысл в работе, а не просто стабильность.

«Конечно, деньги по-прежнему остаются важным мотиватором — если нет финансовой подушки, приходится возвращаться в наем. Но все чаще зумеры выбирают работу как временный этап, чтобы заработать и затем снова взять паузу на саморазвитие или отдых. Это уже часть новой трудовой модели», — сказала она.

Сотрудники, которые берут перерывы, могут вернуться даже более мотивированными и профессионально зрелыми.

«Если человек умеет планировать такие паузы осознанно — это не шаг назад, а инвестиция в будущее. Иногда, чтобы сделать рывок вперед, нужно просто остановиться и отдышаться», — заключила эксперт.

