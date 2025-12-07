Выбор новогодних блюд может говорить о нехватке определенных витаминов

Врач Гудожникова: люди, которых тянет на лимоны, могут переживать сильный стресс

Наши предпочтения в еде порой очень точно раскрывают потребности нашего организма. Врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н. Татьяна Гудожникова рассказала «Газете.Ru», что любимые продукты и оттенки наших блюд могут подсказать о недостатке витаминов и минералов.

«Так, любовь к рыбным блюдам, маслам и морепродуктам свидетельствует о том, что вашему организму остро нужны омега-3 жирные кислоты, витамин Е и йод. Эти полезные вещества важны для здоровья сосудов, красоты волос и ногтей, а также для общего благополучия», — объяснила она.

Люди, предпочитающие цитрусовые, особенно лимоны, вероятно, переживают серьезный стресс. Им нужен мощный антиоксидант — витамин С, ведь их нервная система перегружена, а силы истощены. Тяга к мясным и рыбным блюдам может свидетельствовать о нехватке аминокислоты L-триптофан, которая помогает нашему телу вырабатывать «гормоны радости» дофамин и серотонин.

«Человек, испытывающий тягу к орехам и бобовым культурам, скорее всего, сталкивается с дефицитом витаминов группы В и белков. Орехи содержат огромное количество растительного белка и ценных ненасыщенных жиров, что делает их отличным дополнением к рациону. Однако, несмотря на очевидную пользу, увлекаться ими не стоит, суточная норма потребления орехов не должна превышать 30 граммов, иначе это может привести к проблемам с желудком», — заявила врач.

Любовь к креветкам, морепродуктам и морской капусте сигнализирует о дефиците йода, который чрезвычайно важен для нормальной работы щитовидной железы. Употребление морских деликатесов поможет нормализовать обмен веществ и улучшить общее самочувствие.

«Любовь к ярким оранжевым фруктам вроде апельсинов и ярких желтков яиц можно рассматривать как симптом скрытой депрессии. Желтый оттенок притягателен, потому что организм ищет вещества, способные поддержать нервную систему и подарить заряд бодрости», — сказала эксперт.

Привлекательность оранжево-желтой палитры овощей и фруктов, таких как морковь или тыква, говорит о том, что организм просит витамины А и бета-каротин, необходимые для нервной системы.

«Продукты красного цвета, будь то яблоки, помидоры или болгарский перец, любят те, кому катастрофически не хватает железа. Красный цвет часто ассоциируется с насыщенной гемоглобином кровью, и наше тело интуитивно стремится восполнить этот дефицит», — рассказала специалист.

Любители зелени, огурцов, листьев салата, зеленого перца, отличаются желанием обрести спокойствие и гармонию. Зеленые овощи и фрукты помогают успокоить нервы, а также улучшают пищеварение благодаря клетчатке и помогают всему организму функционировать эффективнее.

«Новогодний стол должен радовать яркими красками и разными вкусами, но помните: многообразие цветов и вкусов — ключ к хорошему усвоению всех нужных организму веществ. Праздничный ужин должен включать разнообразные продукты разных цветов и групп, ведь витамины и минералы взаимосвязаны настолько тесно, что одни из них просто не смогут полноценно усваиваться без других. Настоятельно советую сочетать на своем столе рыбу, мясо, яйца, разнообразные овощи и фрукты. Вместо традиционных салатов с майонезом лучше поставить на стол орехи, морепродукты и свежие овощи. Пусть праздник подарит вам радость и хорошее настроение, а также поможет поддержать здоровье», — резюмировала она.

