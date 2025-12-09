Аллерголог рассказал, какие продукты вызывают аллергическую реакцию в Новый год

На новогоднем столе каждый год появляются напитки и блюда, являющиеся «провокаторами», которые вызывают как настоящую аллергию, так и псевдоаллергическую реакцию. Об этом kp.ru рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, главными «провокаторами» раздражения являются спиртные напитки.

«Красное вино, игристое шампанское, светлое пиво и ароматные вермуты содержат большое количество веществ-провокаторов, таких как гистамин, тирамин и сульфиты. К тому же, алкоголь увеличивает способность организма усваивать аллергены из пищи», — рассказал врач.

Он отметил, что сладкие коктейли с красителями усиливают риск появления кожного раздражения. Такие добавки также могут содержаться в лимонадах, газировке и других напитках ярких цветов.

Аллерголог добавил, что основными «провокаторами» истинной аллергии на праздничном столе являются рыба, блюда с морепродуктами, орехи, цитрусовые, шоколад и яйца в выпечке.

При этом главной опасностью в Новый год остается «перекрестная нагрузка». По словам специалиста, если съесть одновременно несколько продуктов, провоцирующих выделение гистамина, есть риск возникновения аллергической реакции даже у тех, кто раньше не сталкивался с подобным состоянием. Например, не стоит запивать копченую рыбу и мандарины шампанским.

