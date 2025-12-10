Россиянам рассказали, кому положен сокращенный рабочий день

Сокращенный рабочий день положен для сотрудников ряда категорий, среди которых несовершеннолетние и работники с вредными условиями труда. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

«Под сокращенным рабочим днем подразумевается, что работник трудится меньше, но заработная плата ему устанавливается наравне с работником, который трудится полный день», — объяснил эксперт.

Он отметил, что перечень категорий таких работников указан в Трудовом кодексе. Помимо этого, он может быть установлен в отдельных профильных законах.

По словам адвоката, сокращенный рабочий день положен работникам в возрасте до 16 лет. Эти россияне могут трудиться 24 часа в неделю. Несовершеннолетние от 16 до 18 лет, а также инвалиды I и II группы должны работать 35 часов в неделю.

Кроме того, сокращенный рабочий день установлен для тех работников, у которых вредные условия труда. В этом случае сроки могут варьироваться, отметил специалист.

Независимый HR-эксперт Анна Аликова до этого объяснила, что работодатель имеет право досрочно вызвать сотрудника из отпуска исключительно в неотложных и критических ситуациях. По ее словам, к случаям, когда человека можно вызвать на работу, относятся аварии или необходимость крайне важных задач, нерешаемых без участия этого сотрудника.

