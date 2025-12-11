Россиянам рассказали о варианте новогоднего оливье без вреда для фигуры

Нутрициолог Гордеева: на похудении колбасу в оливье можно заменить на курицу

Людям, которые следят за своим весом и считают калории, на Новый год можно приготовить облегченный вариант оливье. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

Так, колбасу можно заменить отварную куриную грудку, половину майонеза — на густой йогурт или кефирный соус. Помимо этого, эксперт посоветовала увеличить долю овощей и уменьшить крупные порции, а также делать салат небольшими партиями.

Гордеева добавила, что в праздничных салатах опасность для фигуры представляет не сам рецепт, а объем и перекос меню.

«Если половина стола состоит из тяжелых салатов с майонезом, даже маленькие порции складываются в серьезную нагрузку на желудок и сосуды. Поэтому я рекомендую сочетать оливье с более легкими блюдами и заранее планировать рацион», — заключила она.

Исследование Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что шампанское и оливье возглавили список блюд и напитков, которые россияне считают самыми новогодними. Так, самым новогодним напитком большинство опрошенных россиян (72%) традиционно считают шампанское, на втором месте — глинтвейн (17%). Также некоторые (по 3%) выбирают «все, что горит», травяные настойки и грог. Наименее популярными вариантами оказались пунш и гоголь-моголь.

