Россияне назвали главные блюда и напитки на новогоднем столе

Шампанское и оливье возглавили список блюд и напитков, которые россияне считают самыми новогодними. Об этом говорится в исследовании Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, самым новогодним напитком большинство опрошенных россиян (72%) традиционно считают шампанское, на втором месте — глинтвейн (17%). Также некоторые (по 3%) выбирают «все, что горит», травяные настойки и грог. Наименее популярными вариантами оказались пунш и гоголь-моголь.

Более половины респондентов (53%) считают, что звания самого новогоднего блюда заслуживает салат оливье. На втором месте — селедка под шубой (22%), а на третьем — тарталетки или бутерброды с икрой (15%). Интересно, что холодец считают более новогодним блюдом, чем заливное — мясную холодную закуску выбирают 6% опрошенных, лишь 1% не разделяет мнение героя известного новогоднего кинофильма и предпочитает заливное.

Из блюд, которые не являются традиционно новогодними, но все же ассоциируются с этим праздником, опрошенные россияне выделили рыбу и морепродукты (8%), шашлык, запеченное мясо и мясо на мангале (7%), суши и роллы (6%), пельмени или манты (6%) и утку (5%). Есть и те, кто предпочитает видеть на новогоднем столе такие блюда, как, например, плов, окрошку, борщ, кашу, шаверму, мозги бобра или почки заячьи верченые.

Чтобы восстановиться после плотного застолья следует хорошо отоспаться — так считают 27% участников опроса. Также среди основных способов восстановления сил респонденты выделяют походы в баню или спа (16%), по 12% — пьют минеральную воду или заранее принимают сорбенты, чтобы помочь пищеварению. 11% уверены, что нужно просто пережить этот день, а 7% доедают салаты и прочие новогодние угощения. При этом 10% предпочитают не устраивать застолье, после которого нужно восстанавливаться.

