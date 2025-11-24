Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин вручил паспорта граждан России дочери и внуку французского информатора советской разведки Жоржа Пака, который в свое время внес большой вклад в дело сохранения мира. Соответствующий сюжет показал телеканал «Россия 1».

Торжественная церемония прошла в понедельник в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево. Российские паспорта из рук Нарышкина получили дочь Жоржа Пака Изабель Пак и внук Димитри Фолимонофф. Изабель Пак и Димитри Фолимонофф принесли присягу гражданина Российской Федерации.

Нарышкин, обращаясь к Изабель, заявил, что ее отец был преданным другом СССР. Он инициативно установил контакт с советской разведкой, являясь убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации «Сражающаяся Франция», отметил глава СВР.

По словам Изабель, «кульминацей» для обращения с просьбой принять их с Димитри в гражданство РФ стала западная пропаганда, развязанная вокруг специальной военной операции (СВО) на Украине. Во Франции элиты без согласия граждан используют для разжигания конфликтов деньги, собранные в качестве налогов, добавила дочь Пака.

Жорж Жан-Луи Пак (1914-1993) в 1943 году начал работать в Алжире в качестве руководителя политического отдела радиостанции Radio-France, которая была рупором возглавлявшегося генералом Шарлем де Голлем Французского национального комитета, выполнявшего функции правительства Франции в изгнании. Испытывавший глубокую неприязнь к американцам и британцам, действовавшим во время Второй мировой войны против интересов Франции и ее народа, Пак вскоре в 1943-м стал добровольно сотрудничать с советской разведкой. По мнению специалистов, Пак являлся крупнейшим французским информатором внешней разведки СССР. Он передал Советскому Союзу план НАТО по обороне Западного Берлина, разведданные во время Карибского кризиса и справки о должностных лицах Североатлантического альянса.

Пака арестовали в 1963 году. В 1964-м суд приговорил его к пожизненному заключению. В 1968 году президент Франции Шарль де Голль подписал декрет, который сократил срок наказания Пака до 20 лет. А в 1970-м следующий президент Франции Жорж Помпиду издал декрет об условном освобождении информатора. После освобождения Пак жил в Париже, несколько раз ездил в СССР, изучил русский язык.

Ранее российская разведка раскрыла «грезы» Макрона.