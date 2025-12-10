В Госдуме раскрыли смысл сокращения рабочего дня до шести часов

Предложение сократить в России рабочий день до шести часов соответствует сегодняшнему уровню развития технологий. Во многих странах такая практика уже внедрена, объяснил RT депутат Госдумы Алексей Куринный.

Во многих профессиях сегодня общество приходит к тому, что норму труда можно выполнить за шесть часов за такую же зарплату, считает парламентарий. По его словам, это вполне объективная картина, так как рабочий день постепенно сокращается на протяжении многих лет. Так, он напомнил, что когда-то нормой было работать по 12-14 часов, затем по 10, а потом ввели восьмичасовой рабочий день.

«При нынешнем развитии технологий уже шесть часов вполне достаточно для того, чтобы, по большому счету, и экономические показатели соответствующие обеспечивать, и второе, совершенно новый уровень культурно-образовательного развития самих работников», — подчеркнул Куринный.

Напомним, законопроект о сокращении рабочего дня россиян до шести часов в Госдуму внесли депутаты от КПРФ. Целью документа, как говорится в пояснительной записке, является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю, то есть не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели.

Авторы инициативы заявили, что сокращение рабочего дня «обусловлено ускорением научно-технического прогресса и автоматизацией производства». Они считают, что это решение позволит увеличить производительность труда, а освободившееся время трудящиеся смогут проводить с семьей, что может благотворно сказаться на демографической ситуации.

