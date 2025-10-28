В России снизились розничные продажи пива

Розничные продажи пива в России по итогам трех кварталов 2025 года снизились на 16,9% в годовом выражении, до 462,363 миллиона декалитров. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что за первые 9 месяцев текущего года в РФ пивных напитков продали на 5,9% меньше — 73,236 миллиона декалитров. Всего пива и пивных напитков реализовали на 15,6% меньше — 535,6 миллиона декалитров.

До этого сообщалось, что ближе к Новому году спрос россиян на алкогольные напитки повышается на 15-30%, поэтому торговые сети обычно стараются заранее подготовить запасы товаров, чтобы справиться с ажиотажем без значительного роста цен.

В сентябре текущего года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра.

Ранее Чехия увеличила поставки пива в РФ.