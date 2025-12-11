Россиян предупредили о наказании, которое грозит за незаконный сруб ели

Россиянам может грозить административная, гражданско-правовая, а также уголовная ответственность за самовольную вырубку лесных насаждений, включая ели. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в случае, если стоимость срубленных деревьев не превышает 5 тыс. рублей, нарушителю выпишут штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей с конфискацией ели с инструментами, которые использовались при срубе. Кроме того, в могут быть дополнительные штрафы от регионов. Отдельно придется возместить ущерб, нанесенный лесному фонду или насаждениям в городских зеленых зонах.

За ущерб более 5 тыс. рублей россиянам может грозить уголовная ответственность, которая наступает с 16 лет.

«Статья предусматривает наказания, включая штраф до 500 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, а также лишение свободы до двух лет. Если правонарушение совершено в особо крупном размере, организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, наказание ужесточается, и срок лишения свободы может достигать семи лет», – предупредила Георгиева.

Юрист добавила, что для легальной перевозки ели при себе нужно иметь подтверждающие документы.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что россияне могут столкнуться с административной ответственностью, если приобретут живую елку с рук.

Ранее стало известно о награде лесничему, нашедшему главное праздничное дерево страны.