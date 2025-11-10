На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова рассказала о контактах с находящимися на Украине жителями Курской области

Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ежедневно находится на связи с родственниками находящихся на Украине жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время в Сумской области Украины находятся 12 жителей Курской области, Москва ведет диалог с Киевом по их возвращению.

Москалькова также сообщила, что находится на связи с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого обеспечивают находящихся в Сумах российских граждан необходимыми медикаментами, одеждой.

«С ними представители уполномоченного по правам человека Верховной Рады [Дмитрия Лубинца]. Я постоянно на связи и с этими структурами с точки зрения гуманитарной составляющей», — добавила омбудсмен

Подразделения ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области и заняли город Суджа в начале августа 2024 года. О его освобождении Минобороны объявило в марте 2025-го. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. В общей сложности Суджа была под контролем ВСУ около восьми месяцев.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста помог вернуть 124 жителя Курской области с Украины.

