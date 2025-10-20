На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МККК помог вернуть в Россию 124 жителя Курской области

МККК помог вернуть домой с Украины в Курскую область 124 человека
Международный комитет Красного Креста (МККК) помог вернуть 124 жителя Курской области, которые были вывезены на Украину во время вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации в Москве.

Операции по репатриации гражданских лиц являются результатом сложного процесса. Это потребовало координации действий уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, представительств МККК на территории Белоруссии, России и Украины, а также поддержки со стороны Российского Красного Креста и Общества Красного Креста Украины, рассказали в комитете.

МККК готов и в будущем в качестве нейтрального посредника оказывать поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям после того, как стороны согласуют проведение этих операций и их детали, добавили там.

Уполномоченный по правам человека в РФ на прошлой неделе сообщала, что Москва продолжает вести с Киевом переговоры по вопросу возвращения жителей Курской области с территории Украины.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.

