В Норильске обманутая мошенниками женщина подожгла заправку и попала на видео

В Норильске женщину будут судить за поджог заправки
true
true
true

Жительница Норильска стала фигуранткой уголовного дела после того, как поверила мошенникам. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным следствия, неизвестные под разными предлогами похитили у 27-летней более миллиона рублей. Спустя некоторое время с ней связались лжесотрудники ФСБ и попросили поучаствовать в операции по поиску преступников.

Чтобы содействовать «силовикам», пострадавшая должна была приехать на АЗС и поджечь ее. Именно на этой заправке якобы стояла машина преступников, и так пострадавшая могла выиграть время для задержания.

«В надежде вернуть деньги девушка согласилась и в назначенный день купила легковоспламеняющуюся жидкость», – сообщается в публикации.

После поджога огонь заметили сотрудники и оперативно потушили. Женщину позже задержали, ее обвинили в уничтожении имущества. Сама она призналась в содеянном и заявила, что ей стыдно за свою доверчивость.

Дело передано в суд. В отношении мошенников возбуждено другое дело, его расследуют отдельно.

Ранее в Сургуте мужчина пытался поджечь заправку, на которой его не пустили в туалет.

