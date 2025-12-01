В Норильске обманутая мошенниками женщина подожгла заправку и попала на видео

Жительница Норильска стала фигуранткой уголовного дела после того, как поверила мошенникам. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
По данным следствия, неизвестные под разными предлогами похитили у 27-летней более миллиона рублей. Спустя некоторое время с ней связались лжесотрудники ФСБ и попросили поучаствовать в операции по поиску преступников.
Чтобы содействовать «силовикам», пострадавшая должна была приехать на АЗС и поджечь ее. Именно на этой заправке якобы стояла машина преступников, и так пострадавшая могла выиграть время для задержания.
«В надежде вернуть деньги девушка согласилась и в назначенный день купила легковоспламеняющуюся жидкость», – сообщается в публикации.
После поджога огонь заметили сотрудники и оперативно потушили. Женщину позже задержали, ее обвинили в уничтожении имущества. Сама она призналась в содеянном и заявила, что ей стыдно за свою доверчивость.
Дело передано в суд. В отношении мошенников возбуждено другое дело, его расследуют отдельно.
