Супруги из Смоленской области подожгли машину и банк под давлением мошенников

В Смоленской области пару задержали за поджог машины из-за мошенников
В Смоленской области супругов, которых обманули мошенники, подозревают в поджоге здания банка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с женщиной из Починки и попросили продлить договор на оказание услуг связи. После того, как пострадавшая продиктовала код из сообщения, ей снова позвонили и рассказали о взломе аккаунта «Госуслуг».

Под давлением аферистов она оформила кредит и перевела неизвестным 640 тысяч рублей. Позже мошенники под предлогом возврата денег и поимки преступников убедили россиянку и ее мужа облить машину легковоспламеняющейся жидкостью и поджечь. В результате автомобиль полностью выгорел. За это действие паре обещали миллион рублей.

После этого они бросили бутылку с горючим в здание банка, в этот момент женщина постоянно общалась с кем-то по телефону. Пожара не произошло.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Отмечается, что обещанные деньги паре не поступили.

Ранее студентка отдала мошенникам более 4 млн рублей, подтвердив снятие денег звонком псевдоотцу.

