Женщина случайно нашла своего мужа, пропавшего семь лет назад, с новой женой

В Индии женщина случайно нашла пропавшего мужа спустя семь лет с новой женой

В Индии женщина случайно обнаружила пропавшего без вести мужа спустя семь лет с новой женой. Об этом сообщает Times of India.

Шилу из деревни Мурарнагар вышла замуж за Джитендру Кумара в апреле 2017 года. Через несколько месяцев после свадьбы, когда пара ожидала ребенка, мужчина внезапно исчез. Родственники мужа обвинили Шилу в его физическом устранении, и женщина семь лет воспитывала сына одна, живя с этим клеймом.

В 2025 году Шилу случайно обнаружила в соцсетях 30-секундный ролик, где ее муж радостно танцевал с другой женщиной в городе Лудхиана. Полиция подтвердила, что мужчина жив и здоров, состоит в браке с другой женщиной. После вирусного распространения ролика женщина подала официальную жалобу в полицию.

