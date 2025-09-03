На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина случайно нашла своего мужа, пропавшего семь лет назад, с новой женой

В Индии женщина случайно нашла пропавшего мужа спустя семь лет с новой женой
true
true
true
close
freepik.com

В Индии женщина случайно обнаружила пропавшего без вести мужа спустя семь лет с новой женой. Об этом сообщает Times of India.

Шилу из деревни Мурарнагар вышла замуж за Джитендру Кумара в апреле 2017 года. Через несколько месяцев после свадьбы, когда пара ожидала ребенка, мужчина внезапно исчез. Родственники мужа обвинили Шилу в его физическом устранении, и женщина семь лет воспитывала сына одна, живя с этим клеймом.

В 2025 году Шилу случайно обнаружила в соцсетях 30-секундный ролик, где ее муж радостно танцевал с другой женщиной в городе Лудхиана. Полиция подтвердила, что мужчина жив и здоров, состоит в браке с другой женщиной. После вирусного распространения ролика женщина подала официальную жалобу в полицию.

Ранее китаец спустя 22 года нашел похищенного сына, но тот добавил его в черный список.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами