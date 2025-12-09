Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством

Президент России Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека (СПЧ) в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством предложил ряд предметных решений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Кроме того, разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах третий.

«В их основе, в том числе, ваши инициативы», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Первый пакет мер по защите граждан от мошенничества вступил в силу в июне и включает около 30 инициатив, которые внедряются поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября смогут подключить запрет на спам-звонки. Кроме того, на портале «Госуслуги» будет доступна функция самозапрета на оформление сим-карт.

9 декабря Путин провел ежегодное заседание СПЧ. Глава государства призвал следить за качеством образования и предостерег от бездумного использования возможностей ИИ. Также президент пообещал рассмотреть возможность амнистии для инвалидов и женщин с детьми, осужденных за ненасильственные преступления. Отдельно Путин остановился на вопросах, связанных с СВО, ЖКХ, НКО и миграцией. «Газета.Ru» вела трансляцию заседания.

