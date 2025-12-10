На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уголовное дело возбуждено после избиения в Москве модели из Краснодара

Baza: в Москве возбудили дело после избиения краснодарской модели
Кадр из видео/Telegram-канал«112»

Столичные следователи разбираются в обстоятельствах нанесения тяжелых травм 33-летней модели из Краснодара, пропавшую девушку нашли в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжких телесных повреждений, избитая девушка находится в больнице. Пострадавшая с трудом говорит и не помнит обстоятельств произошедшего.

Анжелика Тартанова перестала выходить на связь с родственниками в конце ноября. В последний раз девушку видели в компании мужчины, значительно старше ее. В московской квартире модели родственники нашли все ее личные вещи, документы и телефон. 9 декабря пропавшую нашли в одной из московских клиник, она проходит лечение в отделении нейрохирургии. Медики провели пострадавшей трепанацию черепа, она поступила в медицинское учреждение с множественными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

До этого в Пермском крае пьяный мужчина напал на сожительницу с кочергой. Первую помощь пострадавшей оказала соседка, которая обработала рану и вызвала скорую. Врачи диагностировали у женщины ушибленную рану головы с гематомой, впоследствии ей потребовалось хирургическое вмешательство. Нападавшего задержали.

Ранее россиянка подожгла подруге волосы и заплатила 300 тысяч рублей.

