В Новосибирской области отец-одиночка избивал дочь-четвероклассницу за непослушание

Отец из Новосибирской области в одиночку избивал дочь и лишился родительских прав. Об этом пишет kp.ru.

В апреле 2023 года четвероклассница Валя (имя изменено — прим. ред.) пришла в школу с синяками на руках. Учительница заметила гематомы и отвела школьницу к социальному педагогу. В разговоре с ним девочка призналась, что ее избивает отец. После этого ребенка поместили в центр временного содержания, а полицейские начали проверку.

Выяснилось, что мужчина регулярно применял физическую силу к 12-летней дочери. В декабре 2022 года он избил ее ремнем за то, что она проводила время с друзьями после школы.

В феврале — отругал и наказал за посещение концерта. В апреле девочка получила травмы после того, как сломала дверную ручку и отец толкнул ее, из-за чего она ударилась.

Известно, что мужчина воспитывал Валю и младшего сына в одиночку, а семья стояла на учете как малоимущая, так как 33-летний отец двоих детей не был официально трудоустроен и перебивался случайными заработками.

Мужчина предстал перед судом по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Он признал вину, объяснив, что «воспитывал дочь ремнем», потому что она его не слушалась. В итоге сибиряка лишили родительских прав, а девочку теперь воспитывают фермер с женой из соседнего села.

«Вале исполнилось 14 лет, она — часть нашей семьи, мы с ней разговариваем, все проблемы решаем обсуждением. Она прекрасно понимает, как она жила с отцом и как живет с нами в семье. Всю необходимую помощь ей оказываем, поддерживаем ее мечты», — рассказывает приемный отец Вали.

По словам мужчины, биологический отец так и не извинился перед девочкой. Недавно суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал его выплатить дочери 80 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за психологическую травму.

