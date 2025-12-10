Временные ограничения введены во Внуково

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на выполнение полетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов. Подробности и сроки действия ограничений не уточняются.

Накануне временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в московском аэропорту 24 рейса ушли на запасные аэродромы за время ограничений.