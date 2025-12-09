В США самолет совершил экстренную посадку на трассу и врезался в поток машин

Самолет совершил экстренную посадку на трассу и врезался в поток машин в США. Об этом сообщает газета People.

Как отмечается, борт совершил аварийную посадку на загруженную трассу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry в штате Флорида. Предварительно, машина оказалась на пути воздушного судна в момент приземления. В результате инцидента женщина, управлявшая автомобилем, была госпитализирована. В то же время пилот и пассажир самолета не пострадали.

До этого сообщалось, что борт авиакомпании Ryanair, следовавший из Фуэртевентуры в Бристоль, был вынужден совершить экстренную посадку после того, как несколько туалетов на борту вышли из строя. Самолет, выполнявший рейс FR1667, вскоре после взлета столкнулся с неисправностью санитарных систем. Бортпроводники сообщили о проблеме, и экипаж принял решение изменить маршрут. По информации испанских авиадиспетчеров, воздушное судно было направлено на ближайший аэропорт на острове Лансароте, где успешно приземлилось.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажира, который требовал посадить его рядом с девушкой.