В Новосибирске локализовали возгорание в колледже

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в здании педагогического колледжа в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области в Telegram-канале.

Заявление было опубликовано в 9:07 мск.

«Принятыми мерами в течение трех часов пожар в здании колледжа локализован в 12:56 (8:56 мск — «Газета.Ru») на площади 700 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Здание педагогического колледжа в Новосибирске загорелось утром 9 декабря. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже, после чего перекинулся на кровлю. На место происшествия прибыли 67 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специальной техники. Профильные службы развернули штаб пожаротушения.

Как рассказали в МЧС РФ, из здания эвакуировали 670 студентов. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В ведомстве уточнили, что это предварительная причина происшествия. На фоне случившегося следователи организовали проверку в учебном заведении по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности.

Ранее в строительном городке на юго-западе Москвы произошло возгорание.