В Улан-Удэ увеличили группировку для тушения пожара в ТЦ «Баянгол»

МЧС: в Улан-Удэ для тушения пожара в ТЦ привлекли 70 человек

На пожаре в ТЦ «Баянгол» в Улан-Уде увеличили группировку сил и средств для тушения пожара до 70 человек и 25 единиц техники. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Тушение осложняется скрытым распространением пожара внутри пустотных помещений, а также наличием горючих материалов в конструкции мансардного этажа здания», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», горит площадь около тысячи квадратных метров, в том числе крыша здания.

Уточняется, что предприниматели, которые арендовали офисы в торговом центре, приехали на место. Власти сообщили о запуске горячей линии для пострадавших арендаторов. Там окажут правовую и организационную поддержку.

Как сообщили ранее в прокуратуре региона, пожар произошел сегодня утром в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой. По предварительным данным пострадали пять граждан, трое из них были доставлены в медицинское учреждение.

В прокуратуре отметили, что произошедшему будет дана оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и приняты меры прокурорского реагирования. Как сообщила ранее пресс-служба регионального МЧС, возгорание в ТЦ было зафиксировано на втором этаже здания.

