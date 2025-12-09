На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка, пропавшая вместе с маленьким сыном в Турции, вернулась в РФ

Shot: пропавшая в Турции с ребенком гражданка РФ вернулась в Россию
Telegram-канал «SHOT»

Россиянка, которая неожиданно уехала в Турцию и пропала, вернулась на территорию РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, москвичка прилетела домой вместе с десятилетним сыном. На данный момент она находится в нормальном состоянии.

«Сейчас Дарья вместе с Максимом отдыхают и восстанавливают силы у себя дома в Москве», – сообщается в публикации.

По словам родственников, пока что женщина не делилась с ними подробностями произошедшего.

32-летняя Дарья пропала в октябре текущего года. Семье она сказала, что отправляется на корпоратив, но на деле отправилась в другую страну вместе с сыном. После этого женщина перестала выходить на связь.

При этом, по словам близких, перед исчезновением она стала замкнутой и неразговорчивой. Предполагалось, что ее могли завербовать террористы.

В начале декабря Дарью и ее ребенка нашли около границы с Сирией. Их поместили в депортационный центр.

До этого пропавшую в Москве модель нашли в реанимации.

